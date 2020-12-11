اسعار النفط تحصد ارتفاعا جديدا

2020/12/11 | 10:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} واصلت أسعار النفط الارتفاع، اليوم الجمعة، وسط تفاؤل بأن الإدخال الوشيك للقاحات ضد covid-19 سيؤدي إلى نمو اقتصادي قوي العام المقبل.

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