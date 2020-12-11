الرافدين العراقي يؤكد استمرار فتح الحسابات للمواطنين

2020/12/11 | 10:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، الجمعة، استمراره بفتح الحسابات للمواطنين لإيداع اموالهم في المصرف....

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