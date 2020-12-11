2020/12/11 | 10:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق نار يستهدف سيطرة أمنية ومنزل مسؤول محلي بكوردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/11 | 10:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق نار يستهدف سيطرة أمنية ومنزل مسؤول محلي بكوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق نار يستهدف سيطرة أمنية ومنزل مسؤول محلي بكوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).