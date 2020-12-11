اغنية كمال والزين تنطلق بعد ساعات.. ورمضان ونبيل في الطريق: العراقيون والمصريون يبحثون عن “شاكوش والبدر”!

2020/12/11 | 10:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تستعد جماهير الفنان الشعبي المصري عمر كمال والفنان العراقي نور الزين، لاستقبال اول تعاون من نوعه في اغنية جديدة بين المطربين، الامر الذي اشعل الاجواء العراقية المصرية، بين مرحب ومنتقد.

واعلن الفنان الشعبي المصري عمر كمال عبر حسابه الرسمي انطلاق اغنيته الجديدة مع الفنان العراقي نور الزين خلال ساعات قليلة، وذلك عقب ايام من انتشار مقطع صغير من الاغنية الجديدة بين الفنانين.

من جانب اخر، كشف الممثل والفنان المصري الشهير محمد رمضان عن اغنية هو الاخر بالتعاون مع الفنان العراقي الشهير سيف نبيل.

ونشر رمضان صورة تجمعه بنبيل، من داخل احدى استوديوهات التسجيل، مؤكدًا على انتظار “قنبلة مصرية عراقية من المطرب العراقي سيف نبيل ومحمد رمضان”، فيما وصفها بأنها “مفاجأة لجمهوري العراقي الغالي وجمهوري العربي الحبيب قريبا”.

وحصد الحدثان ردود فعل عراقية مصرية مختلفة، بين مشجع ومترقب، واخر منتقد وساخر، فيما تحدث اخرون “بسخرية” عن امكانية حدوث تعاون بين الفنان المصري الشعبي حسن شاكوش ونصرت البدر.

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