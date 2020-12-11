قبل سحب جنودها.. أميركا تشن ضربات جديدة ضد حركة الشباب في الصومال

2020/12/11 | 10:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة الخميس، أنها شنت غارتين جويتين استهدفتا خبراء متفجّرات في حركة الشباب الجهاديّة المرتبطة بتنظيم القاعدة، قبل الانسحاب المُعلَن لغالبيّة القوات الأميركيّة المنتشرة على الأرض.

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