الغذاء والدواء الأميركية توصي باستخدام لقاح فايزر

2020/12/11 | 11:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أوصت الهيئة الاستشارية الرئيسية لإدارة الغذاء والدواء الفدرالية الأمريكية (FDA) بالموافقة على استخدام لقاح شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية ضد فيروس كورونا.

واعتبر 17 عضوا في الهيئة التي تلعب دورا رئيسا في اعتماد اللقاحات ضد مختلف الأمراض، خلال تصويت جرى يوم أمس الخميس، أن محاسن اللقاح تتجاوز مساوئه، فيما صوت أربعة آخرون ضد استخدام اللقاح وامتنع آخر عن التصويت.

ويمهد هذا التصويت طريقا لموافقة إدارة الغذاء والدواء على استخدام لقاح "فايزر" ضد الفيروس التاجي في نفس اليوم، لينطلق توزيع اللقاح اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن علماء في إدارة الغذاء والدواء أن فعالية اللقاح الذي بجري التطعيم به على مرحلتين تصل 95%.

المصدر: سكاي نيوز

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