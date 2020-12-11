بالصورة.. شقيقة رونالدو تثير ضجة بصورة تجمعه وميسي.. ولكن؟؟

2020/12/11 | 11:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز}أشعلت إلما أفيرو، شقيقة مهاجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مواقع التواصل الاجتماعي، بنشرها صورة مستفزة لغريم "الدون"، الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

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