مدير سابق يكشف سبب منع حقوق بث الدوري للعراقية الرياضية

2020/12/11 | 11:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عزا حمزة حسين المدير العام الأسبق لقناة العراقية الرياضية الرياضية العراقية عدم منح حقوق بث الدوري العراقي لكرة القدم الى "الشخصنة والضيات" من قبل بعض الجهات.

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