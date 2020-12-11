راشفورد يرغب بالبقاء في مانشستر يونايتد حتى النهاية

2020/12/11 | 11:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ترغب عدة فرق أوروبية كبيرة في التعاقد مع ماركوس راشفورد، لكن المهاجم الإنجليزي الدولي يؤكد أنه يريد أن يمضي كل مسيرته في ناديه الحالي مانشستر يونايتد.

تخرج راشفورد من أكاديمية يونايتد، وأحرز هدفين في أول ظهور له مع الفريق الأول، وكان ذلك بالدوري الأوروبي في 2016، عندما كان عمره 18 عاماً، وحتى الآن أحرز 77 هدفاً في 232 مباراة مع النادي.

وقال راشفورد لرابطة المراسلين الرياضيين: “بالنسبة لي أنا لا أنظر خارج حدود مانشستر يونايتد، عندما كنت صغيراً لم أفكر في شيء خارج حدود يونايتد، لا أتصور اللعب بقميص آخر”.

وجاءت تصريحات راشفورد (23 عاماً)، بعد تتويجه بجائزة الرياضة من أجل التغيير الاجتماعي، بسبب جهوده في توفير الطعام للأطفال الفقراء في بريطانيا.

وقال راشفورد إن علاقته بيونايتد قوية جداً.

وأضاف: “أتحدث عن الفترة التي وفر لي فيها النادي مكاناً للإقامة عندما كانت أمي تواجه صعوبات في المنزل، عندما كان عمري 11 عاماً، وبقيت هناك حتى أصبح عمري 16 أو 17 عاماً، لذا فالعلاقة أقوى مما يتصور البعض”.

وأردف: “منحني يونايتد فرصة التعبير عن الذات، واكتشاف موهبتي في كرة القدم”.

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