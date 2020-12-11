ريفر بليت يضع قدماً في نصف نهائي كأس ليبرتادوريس

2020/12/11 | 11:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وضع ريفر بليت قدماً في نصف نهائي كأس ليبرتادوريس، بعد فوزه 2-0 على ضيفه ناسيونال الأوروغوياني في ذهاب ربع النهائي.

أحرز غونزالو مونتييل الهدف الأول لريفر (ق67) من ضربة جزاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب “مييوناريو” في بوينوس آيرس، فيما عزز برونو زوكوليني من تقدم أصحاب الأرض بهدف ثان في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في 17 من الشهر الجاري، وسيلتقي الفائز في نصف النهائي بالمنتصر في مواجهة ليبرتاد الباراغوياني، وبالميراس البرازيلي، علماً بأن لقاء ذهاب ربع النهائي، بينهما انتهى بالتعادل 1-1.

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