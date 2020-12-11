اتحاد السلة يجري اختبارات ترشيح نيل الشارة الدولة للحكام

2020/12/11 | 11:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ..

اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، انه يجري الان اختبارات ترشيح نيل الشارة الدولة للحكام العراقيين.

وقال امين سر الاتحاد خالد نجم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الاتحاد العراقي لكرة السلة سيجري عصر اليوم قرعة الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة للموسم الرياضي ٢٠٢١/٢٠٢٠ على قاعة المحطة بمشاركة 12 فريقاً”.

واوضح أن “لجنة الحكام المركزية في الاتحاد العراقي لكرة السلة ، تجري الان اختبارات الحكام للترشيح لنيل الشارة الدولية 2023-2021 على قاعة الشعب للالعاب الرياضية”.

يذكر أن الدوري الممتاز سينطلق مطلع الاسبوع المقبل.



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