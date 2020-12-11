رسالة خاصة من زيدان إلى نجوم ريال مدريد بعد التأهل في دوري الابطال

2020/12/11 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت تقارير صحفية، صباح اليوم "الجمعة"، عن رسالة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد،إلى لاعبيه خلال مباراة الحسم مساء الأربعاء الماضي، أمام نظيره مونشنغلادباخ الألماني.

ونجح نادي ريال مدريد في التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، رسميًا، بعد أن هزم منافسه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين دون رد، في مباراة جمعت بينهما على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، صباح اليوم تقريراً، وضحت فيه رسالة زيدان بعد التأهل، وهما رودريجو، أريباس، لوكاس، إيسكو، مارسيلو.

وقالت الصحيفة، إن "مشاركة أريباس، في الدقائق الأخيرة ضد مونشنغلادباخ، كانت رسالة واضحة للاعبين الآخرين ومنهم ماركو أسينسيو، الذي لم يقدم المستوى المتوقع منه هذا الموسم".

وتابعت التقارير: "لم يجرِ الثنائي مارسيلو وإيسكو، عمليات الإحماء وبقي كلاهما على مقاعد البدلاء، مارسيلو سيلعب مجددًا، ولكن أمور إيسكو، تبدو صعبة حيث يمر بأزمة ثقة ولم يظهر أي ردة فعل عندما سنحت له الفرصة".

واختتمت صحيفة "ماركا" التقرير، "على الجانب الآخر تمكن فاسكيز وناتشو من اغتنام الفرص المتاحة لهما على أفضل وجه، كما ظهر رودريجو بشكل رائع، فينيسيوس لديه صعود وهبوط في المستوى لكن زيدان يثق به".

ومن المقرر أن يستضيف فريق ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد، على ملعب الأول، مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

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