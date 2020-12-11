مقتل متظاهر وتمديد الحظر وتعرض نقطة تفتيش لإطلاق نار.. الموقف الأمني في السليمانية الآن

2020/12/11 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أفاد مراسل وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة (11 كانون الأول 2020)، بمقتل متظاهر في المحافظة، وتمديد حظر التجوال، إضافة إلى تعرض نقطة تفتيش لإطلاق نار، في توضيح للموقف الأمني بمحافظة السليمانية حتى الآن.

وقال مراسلنا، إن تظاهرات ليلية حصلت في مناطق بنجوين، وكلار، وكفري، ودربندخان، بمحافظة السليمانية، رداً على استقطاع نسب رواتب الموظفين، وسقوط محتجين، بسبب إطلاق النار عليهم.

وأضاف، أن حظر التنقل بين مركز السليمانية والأقضية والإدارات المستقلة، تم تمديده، إلاّ أن الطريق مفتوح بين السليمانية وكركوك وباقي محافظات العراق.

وأشار إلى أن متظاهراً واحداً استشهد يوم أمس، وشخصين تعرضا لإصابات، نتيجة إطلاق النار من قبل حماية مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني على المتظاهرين في قضاء كفري، بمحافظة السليمانية.

وأوضح، أن الوضع في مركز المدينة بات هادئاً، مع عودة الحياة طبيعية إليه، مؤكداً تعرض سيطرة للشرطة في منطقة كرميان لتعرض أمني دون وقوع إصابات.

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