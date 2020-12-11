سقوط 3 قذائف وانفجار عبوة ناسفة بحادثين منفصلين في ديالى

2020/12/11 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، الجمعة (11 كانون الأول 2020)، بأن مدنياً أصيب جراء انفجار عبوة ناسفة، فيما سقطت قذائف هاون في حادثين منفصلين جنوبي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مدنياً اصيب بجروح بانفجار عبوة ناسفة على طريق زراعي قرب قرية الجديدة (22 كم جنوب بعقوبة) فيما سقطت 3 قذائف هاون في محيط منطقة البو الفياض (18 كم جنوب بعقوبة) في ساعة متاخرة من مساء يوم امس دون اصابات".

واضاف المصدر، أن "القوات الأمنية شكلت فريق تحقيق لمعرفة دوافع الحادثين واعتقال المتورطين".

وتشهد مناطق جنوب ديالى وخاصة مناطق جنوب بهرز استقراراً امنياً نسبياً منذ اشهر رغم تسجيل بعض الخروقات بين فترة واخرى.

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