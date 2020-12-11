هيئة النزاهة توقف عقد تجهيز آليات بقيمة 89 مليار دينار لوجود شبهات فساد

2020/12/11 | 11:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/أوقفت هيئة النزاهة مناقصة عامة أعلنت عنها حكومة نينوى المحلية لتجهيز اليات تخصصية متنوعة بقيمة 89 مليار و983 مليون دينار لوجود شبهات فساد.وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان" لجنة من هيئة النزاهة انتقلت الى مبنى محافظة نينوى وفتحت تحقيقا بالموضوع"، مبينا "انها سجلت مغالاة تتجاوز قيمتها نصف المبلغ المخصص للآليات"/انتهى

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