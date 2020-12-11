حزب تركمانـي : سنخوض الانتخابات المقبلـة ضمن كتلة دولة القانون ومرشحونا في خمس محافظات

2020/12/11 | 11:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق انه سيشارك في الانتخابات المقبلـة ضمن كتلة ائتلاف دولة القانون ويكون له مرشحون في محافظات بغداد وديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى .وقال الامين العام للاتحاد جاسم محمد جعفر ، في بيان صحفي ، " مازلنـا نتشاور مع الكتل التركمانية الاخرى لانتخاب افضل الخيارات اذا تطلب الامر " ، مبينا ان " المشاركة العشوائية قد تؤدي إلى خسارة التركمان حظوظهم الانتخابية في بغداد وديالى وصلاح الدين وتقليص مقاعدهم في كركوك ونينوى ".وبشأن تسمية مرشح حقيبة وزارة الدولة من حصة التركمان ، المؤمل أن يتم اختياره قريبا ، لفت جعفر الى اهتمام رئيس الوزراء باختيار وزير تركماني في حكومته ، مشيرا الى ضرورة أن يكون الاختيار يرضي الأطراف التركمانية ويكسب الإجماع حوله.وحول تظاهرات كردستان ، دعا الامين العام للاتحاد الاسلامس لتركمان العراق ، حكومة الاقليم الى احترام حقوق المتظاهرين والحفاظ على سلامتهم وابعاد التعامل القسري معهم ، وضرورة تسديد رواتبهم المتأخرة والاستجابة إلى مطالبهم الدستورية والقانونية ، كما حث المتظاهرين للحفاظ على سلمية التظاهرات ومراعاة حقوق الإنسان وحفظ المال العام./انتهى5

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