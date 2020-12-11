السليمانية...لا وفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/12/11 | 11:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة وعدد الاصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت مديرية صحة السليمانية خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا التي دخلت الى مستشفيات السليمانية خلال الـ24 ساعة الماضية وصل الى 8 حالات.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء والخروج من المستشفى بلغ 18 حالة، وهناك 110 حالات اصابة في مستشفيات السليمانية تحت الرعاية الطبية المستمرة، فيما سجلت المحافظة حالتي وفاة.

واشار البيان الى ان عدد المتبرعين ببلازما الدم في محافظة السليمانية وصل الى 1230.

هذا وكانت وزارة الصحة قد اعلنت عن تسجيل 28959 حالة اصابة و19825 حالة شفاء و1594 حالات وفاة في محافظة السليمانية منذ انتشار وباء كورونا ولحد الآن.

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