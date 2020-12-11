نائب يدعو لفتح قضية “اونا اويل” ويؤكد: تضمنت اعترافات مثيرة جدا عن فساد مسؤولين عراقيين

2020/12/11 | 11:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداددعا النائب المستقل باسم خشان، الجمعة، الى فتح قضية اونا اويل التي اثارت الراي العام الدولي لسنوات.وقال خشان في حديث لـ/ المعلومة/،ان” دول استراليا وبريطانيا وموناكو وغيرها اتخذت السلطات القضائية فيها سلسلة اجراءات محاكمات واصدرت قرارات بالسجن للعديد من مسؤولي مايعرف بقضية اونا اويل والتي تورطوا بتقديم رشى لمسؤولين عراقيين مقابل الحصول على صفقات كبيرة في القطاع النفطي”.واضاف خشان،ان” المفارقة ان الدول الاجنبية تحاسب الراشي والسلطات في العراق تغض النظر عن المرتشي رغم ان التحقيقات والادلة كشفت اسماء المتورطين ما يعني ارتكابهم فعل الفساد وتلقيهم اموال طائلة مؤكدا ضرورة اعادة النظر في تلك القضية وان تكون بداية الاستدلال عل اسماء الفاسدين خاصة وان المحاكم الاجنبية استندت الى ادلة وبراهين واعترافات موثقة”.وتعد قضية اونا اويل من القضايا التي اثارت الراي العام في عدة دول اجنبية في السنوات الماضية بسبب تقديمها رشى لمسؤولين عراقيين مقابل صفقات نفطية في البلاد”.انتهى 25 ف

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