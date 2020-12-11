البعيجي:الاقليم لم يتفق مع اي حكومة اتحادية بتسليم الواردات

2020/12/11 | 11:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

حمل النائب منصور البعيجي ،الجمعة، حكومة اقليم كردستان مايحصل بالاقليم من احداث وتضاهرات نتيجة نفاذ صبر شعبنا الكردي بالاقليم لعدم استلام رواتبهم لفترة طويلة وهم يعيشون ضروف اقتصادية صعبة وحكومة الاقليم لم تقدم لهم شيئا يذكر غير التصريحات ومحاولة تضليل الشعب الكردي بان سبب الازمة الحكومة الاتحادية وهذا الامر غير صحيح .

وقال البعيجي في بيان صحفي تلقته /المعلومة/، ان “على حكومة اقليم كردستان ان تدرك جيدا ان الاوضاع بالاقليم لن تتحمل المزيد من الضغط خصوصا وان الشعب الكردي يدرك جيدا ان سبب عدم استلامهم رواتبهم حكومتهم ولادخل للحكومة الاتحادية بتأخيرها كون ان حكومة الاقليم لم تلتزم باي اتفاق مع الحكومة الاتحادية نهائيا وتريد ان تستلم الاموال بدون ان تسلم ايرادتها”.

واضاف البعيجي، ان “امام حكومة الاقليم فرصة اخيره بأن تذعن للحكومة الاتحادية وتسلم النفط والايرادات الاخرى اسوة بالمحافظات العراقية حتى تستلم مستحقات الاقليم والا انها تتحمل كل مايحصل بالاقليم من احداث واي قطرة دم تسيل بالاقليم هي المسؤولة الوحيدة عنها “.

واشار الى ان “حكومة اقليم كردستان لم تتفق مع اي حكومة اتحادية وتسلمها واردتها منذ عام ٢٠٠٥ والى الان من حيث يتم الاتفاق على تسليم النفط والواردات الاخرى وحكومة الاقليم لاتلتزم به نهائيا وهذا الامر هو مااوصل الاقليم الى ماهو عليه والمتضرر الوحيد هم شعبنا الكردي لاننا لانعلم اين تذهب اموال بيع النفط والموارد الاخرى للاقليم “.انتهى/25

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