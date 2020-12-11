الموسوي: الايزيديون واهالي سنجار يؤيدون بقاء الحشد الشعبي في مناطقهم

2020/12/11 | 11:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، ان الازيديين واهالي سنجار يقفون الى جانب بقاء الحشد الشعبي في مناطقهم، لافتا الى ان بعض الاطراف انسحبت من اتفاقية سنجار لان مضمونها يختلف عن تطبيقها.وقال الموسوي لـ /المعلومة/، ان “هناك مخططات لافراغ سهل نينوى من الحشد الشعبي، لكن الايزيديين يقفون ضد هذه الخطوة ويطالبون ببقاء قوات الحشد في مناطقهم”.واضاف ان “الازيديين التقو بقادة الحشد الشعبي وشددوا على ضرورة بقاء لوائين في مناطقهم من اجل دحر الارهاب وتقديم الحماية لقراهم ورفض اخراجهم الى مناطق اخرى”.وبين ان “مضمون اتفاقية سنجار لم يطبق بالشكل الصحيح، حيث ان هناك شبه انسحاب من هذه الاتفاقية من قبل الاطراف الايزيدية والكردية التي لها ولاءات اخرى، في وقت ترفض فيه معظم الاطراف سحب الحشد الشعبي من هذه المنطقة”.



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