نائب عن الفتح: تعديل قانون الانتخابات لايتعدى حدود “التمني”

2020/12/11 | 11:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، ان تعديل قانون الانتخابات الجديد ماهو الا حديث لايتعدى حدود التمني، لافتا الى ان الانتخابات ستجري في موعدها المحدد ووفقا للقانون الجديد الذي صادقت عليه رئاسة الجمهورية.وقال جابر لـ /المعلومة/، ان “قانون الانتخابات تم التصويت عليه وصادقت عليه رئاسة الجمهورية وبالتالي فأن الحديث عن تعديل القانون من جديد لايتعدى حدود التمني”.واضاف ان “موعد الانتخابات ثابت ولم يحدث اي تغيي عليه، رغم بعض الاحاديث بشأن تأجيل اجرائها في موعد اخر غير الذي اعلنته الحكومة في حزيران المقبل”.وبين ان “الانتخابات ستجري وفقا للقانون الجديد وفي الموعد المحدد، والجميع عازم على اجراء الانتخابات المبكرة بعيدا عن العودة الى تعديل القانون او تغيير موعد اجراء عملية الاقتراع”.



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