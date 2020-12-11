العبادي:الطائرة التي استهدفت القادة قرب المطار حصلت على موافقة عراقية

2020/12/11 | 11:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي،

الخميس، ان الطائرة التي استهدفت

القادة قرب المطار حصلت على موافقة

عراقية، فيما اشار الى انه رفض اشتراك

الطيران الإماراتي والإيراني في

المعارك ضد داعش.

وقال العبادي

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