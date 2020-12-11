صحفي بريطاني يزور كربلاء : حملات الكراهية ضد المسلمين متواصلة ونسعى الى مناهضتها بالكلمة الصادقة

2020/12/11 | 11:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الصحفي البريطاني روبرت كارتر "ان

المعركة ضد الاسلام والمسلمين مستمرة

في الغرب وخاصة في المملكة المتحدة حول

العديد من القضايا المتعلقة بالمجتمع

المسلم".





وأشار الى ان " مفهوم الإسلاموفوبيا

شائع في

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