ترمب يتجاهل مناشدة كيم كاردشيان…. تنفيذ حكم الإعدام بحق مدان بالقتل

2020/12/11 | 11:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت السلطات الأميركية تاسع حكم بالإعدام في عهد الرئيس دونالد ترمب، بحق شخص مدان بتهمة القتل.

وذكر الإعلام الأميركي ان حكم الإعدام نفذ بحق براندون بيرنارد، الذي قام في العام تسعة وتسعين وتسعمائة وألف برفقة عدد من رفاقه الشبان بخطف زوجين وأخذ الأموال التي كانت بحوزتهما ثم قتلهما وحرق جثتيهما.

وجاء إعدام المدان على الرغم من مناشدة العديد من الجهات بعدم تنفيذه والتي كان آخرها مطالبة النجمة كيم كاردشيان التي طالبت الرئيس ترمب بإيقاف تنفيذ الحكم على خلفية ما ابداه المدان خلال الفترة التي قضاها في السجن.

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