القيادة المركزية الأميركية: إيران سلمت الفصائل المسلحة في العراق أسلحة متطورة

2020/12/11 | 11:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأميركية إيران بتزويد الفصائل المسلحة في العراق بأسلحة متطورة، معربا عن قلقه بأن تقوم تلك الفصائل بشن هجمات ضد أهداف أميركية دون الرجوع لطهران.

وأشار ماكنزي إلى دور الحكومة العراقية في التعامل مع هذه التهديدات بجدية، مؤكدا أن السلطات في بغداد نشطة في العمل ضد هذه الجماعات ومتابعة تحركاتها بشكل دقيق.

وذكر قائد القيادة المركزية أن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني لا يتمتع بذات النفوذ الذي تمتع به سليماني في العراق، مضيفا أن عدم قدرة طهرات على إخراج القوات الأميركية يدل على ضعف خليفة سليماني وعلى الصراع بين القيادات في الداخل الإيراني.

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