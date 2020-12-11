2020/12/11 | 11:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حمل النائب منصور البعيجي، حكومة اقليم كردستان مايحصل بالاقليم من احداث وتضاهرات نتيجة نفاذ صبر الشعب الكردي بالاقليم لعدم استلام رواتبهم لفترة طويلة.

وقال البعيجي في بيان تلقته “تقدم” إنه “على حكومة اقليم كردستان ان تدرك جيدا ان الاوضاع بالاقليم لن تتحمل المزيد من الضغط خصوصا وان الشعب الكردي يدرك جيدا ان سبب عدم استلامهم رواتبهم حكومتهم ولادخل للحكومة الاتحادية بتأخيرها كون ان حكومة الاقليم لم تلتزم باي اتفاق مع الحكومة الاتحادية نهائيا وتريد ان تستلم الاموال بدون ان تسلم ايرادتها”.

واضاف البعيجي “امام حكومة الاقليم فرصة اخيره بأن تذعن للحكومة الاتحادية وتسلم النفط والايرادات الاخرى اسوة بالمحافظات العراقية حتى تستلم مستحقات الاقليم والا انها تتحمل كل مايحصل بالاقليم من احداث واي قطرة دم تسيل بالاقليم هي المسؤولة الوحيدة عنها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يحمل حكومة الاقليم ما يحدث من تظاهرات في كردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يحمل حكومة الاقليم ما يحدث من تظاهرات في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).