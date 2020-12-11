2020/12/11 | 11:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قدم مدرب نادي السماوة غالب عبد الحسين استقالته بشكل نهائي، من تدريب الفريق الذي يحتل المركز السابع عشر في الدوري الممتاز، وذلك بعد رفض الإدارة الشهر الماضي استقالته الأولى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الثانية.. مدرب السماوة يستقيل وإدارة النادي ترد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الثانية.. مدرب السماوة يستقيل وإدارة النادي ترد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).