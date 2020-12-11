برلماني يقترح تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمة الاقتصادية ويحذر من ’’الانهيار’’

2020/12/11 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اقترح النائب عن محافظة ديالى، مضر الكروي، الجمعة (11 كانون الأول 2020)، تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق، فيما حذر من ’’الانهيار الاقتصادي’’.

وقال الكروي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الازمة المالية التي تعصف بالعراق منذ اشهر وتكرار ملف الاقتراض المالي بمبالغ كبيرة تدل بأن البلاد تمر بازمة ليست عابرة وتداعياتها ستكون خطيرة على الاقتصاد الوطني اذا لم تحمل موازنة 2021 حلولاً واقعية".

واضاف، ان "الوقت قد حان لتشكيل خلية ازمة مالية عليا تستقطب كل الكفاءات الاقتصادية وفتح قنوات تعاون مع مراكز مالية عالمية من اجل دراسة واقعية للازمة الاقتصادية وايجاد حلول تسهم في انقاذ الاقتصاد".

وأشار إلى أن "الوضع ليس سهلاً والاقتراض للمرة الثالثة ووفق اراء المختصين فيه اشكالات كبيرة وتداعيات حرجة على الاقتصاد الوطني الذي يحتاج الى حلول بعيدا عن ملف الاقتراض المتكرر".

وأوضح الكروي ان "الاقتصاد المستقر يعد استقراراً للدولة والمجتمع واي تداعيات سلبية سيكون ضررها بالغ الخطورة على المواطنين".

ويعاني العراق منذ أشهر عدة من أزمة اقتصادية عصفت بالبلاد، أعقبها تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، واستمرار تلك الأزمة لغاية إقرار قانوني اقتراض أرسلتهما الحكومة إلى مجلس النواب وصوت عليهما الأخير.

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