سيخفض تدفق الإرهابيين بنسبة 30%.. إكمال مسك مناطق استراتيجية في ديالى

2020/12/11 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، اليوم الجمعة (11 كانون الأول 2020)، بإكمال القوات الأمنية مسك منطقة استراتيجية سيخفض تدفق الإرهابيين إلى محافظة ديالى بنسبة 30%.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوات الجيش والحشد الشعبي والعشائري، استكملت محاور الخطة الشاملة في مسك حوض الميتة والمناطق والقرى القريبة منه على الحدود بين ديالى وصلاح الدين، بعملية استمرت 48 ساعة من التمشيط، وفتح الطرق الزراعية، وإنشاء معبر بري للدعم اللوجستي والقتالي بين المحافظتين".

وأضاف، أن "مسك الميتة سيخفض تدفق وتسلل داعش من صلاح الدين إلى ديالى بنسبة 30%، باعتبار أن حوض الميتة كان أهم ملاذاً لفلوله الهاربة من صلاح الدين وكركوك وديالى في ذات الوقت، وكانت منطلقا لهجماته صوب القرى المحررة في حوض العظيم ضمن حدود المحافظة".

وأشار إلى أن "مسك الميتة والقرى المهجورة القريبة منها يعني بداية إعادة الأسر النازحة، وهم لهم أولوية في العملية الأمنية من أجل إعطاء دور للأهالي في حماية مناطقهم، واستعادة وضعهم الطبيعي"، مؤكداً أن "مسك الميتة سينعكس إيجابا على أمن ديالى وصلاح الدين في آن واحد، وهو بداية لمسك كل الفراغات على الحدود الفاصلة".

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