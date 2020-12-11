الكاظمي يترأس وفداً كبيراً إلى تركيا الأسبوع المقبل

2020/12/11 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة (11 كانون الأول 2020)، بأن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، سيتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل على رأس وفد وزاري كبير.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي والوفد المرافق له، سيناقش الملفات السياسية والاقتصادية بين البلدين، فضلاً عن ملف جائحة كورونا".

وأشار الى أن "الزيارة جرى التحضير لها طوال الفترة الماضية، من أجل أن تكون مثمرة ومشابهة للزيارات المتبادلة التي أجريت بين العراق ودول مجاورة".

وتأتي هذه الزيارة استكمالاً للمباحثات التي أجريت بين العراق وتركيا، فيما يخص الملف المائي والعلاقات الاقتصادية والتجارية.

وكان رئيس الوزراء، قد أنهى الشهر الماضي جولة أوروبية، حيث زار فيها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وبحث مع هذه الدول مساعدة العراق في محاربة الإرهاب وإعادة الإعمار.

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