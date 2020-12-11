بالوثيقة .. سبعة مرشحين لرئاسة ديوان الوقف السنـي

2020/12/11 | 11:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ابلغ مكتب رئيس الوزراء ، هيئة النزاهة لبيان الاجراءات القانونية وسلامة موقف سبعة مرشحين لمنصب رئيس ديوان الوقف السني .وكشف تحالف القوى العراقية ، عن الوثيقة الموقعة من مكتب رئيس الوزراء مؤخرا لترشيح سبعة شخصيات ، بضمنهم رئيس الديوان الحالي بالوكالة سعد كمبش ووزير التخطيط السابق نوري الدليمي، ومقرر اللجنة القانونية النيابية في الدورة الحالية النائب عن محافظة الانبار يحيى المحمدي ،فضلا عن اربعة مرشحين اخرين ./انتهى5

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