شرطة كربلاء تلقي القبض على شخصين يتاجران بالمخدرات

2020/12/11 | 11:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ تمكن قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة كربلاء المقدسة من القاء القبض على متهمين اثنين أحدهم من خارج المحافظة يقوم بالترويج لمادة الكرستال داخل المدينة .أما المتهم الآخر فقد القي القبض عليه وبصحبته مواد مخدرة مع ادوات تعاطي وأحيل المتهمان الى الجهات المختصة لأكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم ./انتهى

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