2020/12/11 | 11:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ان الطائرة التي استهدفت قائد فيلق القدس الايراني قلسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس قرب المطار، حصلت على موافقة عراقية.وقال العبادي في تصريح للتلفزيون الرسمي، تابعه “النور نيوز”، ان “التضحيات على الأرض هي التي حققت النصر، ولا يمكن تحقيق الانتصار دون وحدة الشعب …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يكشف عن معلومات بشأن استهداف سليماني والمهندس: موافقة عراقية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يكشف عن معلومات بشأن استهداف سليماني والمهندس: موافقة عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).