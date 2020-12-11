التعليم تؤكد إعلان نتائج القبول المركزي وفق توقيتات مدروسة

2020/12/11 | 11:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، الإجراءات المتعلقة باستكمال نتائج القبول المركزي في الجامعات للعام الدراسي 2021/2020.وشدد وزير التعليم، خلال زيارته دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ولقائه طاقم العمل المختص بفرز وتدقيق بيانات الطلبة للدورين الأول والثاني من مخرجات الدراسة الإعدادية، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، …

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