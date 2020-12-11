القبض على 7 متهمين ضبطت بحوزتهم مخدرات في بابل

2020/12/11 | 11:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت الأجهزة الأمنية في قيادة شرطة بابل التابعة الى ‎وكالة الوزارة لشؤون الشرطة من ضبط كمية من المواد المخدرة وأدوات التعاطي وسلاح نوع مسدس وآلة جارحة وإلقاء القبض على 7 متهمين لحيازتها في ممارسات منفصلة بمناطق متفرقة.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مديرية الأمن الوطني في بابل ألقت …

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