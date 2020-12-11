معجبٌ بالكورد - خلدون جاويد

2020/12/11 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خلدون_جاويد أنا معجبٌ بالكورداعجابي بهامات الجبالْبجباههمْبكلامهمْبعيونهمْبشفاههمْبخطاهمُشعب الأصالة والنيافةوالجمالْياسوسن القمم المُؤثل بالشموسْياقلعة المجد المُعَبّق بالقمرْيامن لها تحنو الرؤوسْياشعب كوردستان طوبى يا أميرْمرحى لتقرير المصيرْ مرحى لكل المعدمين العاشقين فم العروسْالرافعين لنخبهاورد السفوح الفارشين لها القمرْس ......





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