صلاح الدين تكشف عن عدد المشاريع المتلكئة..نحتاج نحو تريليونين

2020/12/11 | 11:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، الجمعة، وجود عدد كبير من المشاريع المتراكمة منذ العام 2011، مبيناً أن المحافظة بحاجة إلى تريليون و800 لإنجاز المشاريع.

وقال خليل للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (11 كانون الاول 2020)، إن "المحافظة تعاني من مشكلة وجود عدد كبير من المشاريع المتراكمة منذ العام 2011 وحتى الآن"، مشيراً إلى أن "التخصيصات المالية لا تكفي لإكمال هذه المشاريع".

وأضاف أن، "مشاريع المحافظة بحاجة إلى تريليون و800، لإكمالها وأن هذا الرقم صعب جداً في الوقت الحاضر"، لافتاً إلى أن "المحافظة ستوقف إدراج المشاريع الجديدة، لإكمال المشاريع القديمة".

وأشار خليل، إلى "وجود مشاريع استراتيجية أكبر من قدرة المحافظة، مثل مشروع المجاري، الذي يحتاج إلى أكثر من 700 مليار دينار، وهذا الرقم أكبر من ميزانية المحافظة، لذلك فإن المشروع متعثر، لأن التخصيصات المالية لا تكفي لهذا المشروع".

وأوضح أن "هنالك لجنة في رئاسة الوزراء ولجنة في وزارة التخطيط، لمتابعة هذا الموضوع، من خلال الاستغناء عن المشاريع التي لا تأتي بجدوى اقتصادية ،وتسليط الضوء على القطاعات التي تمس حياة المواطن".

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