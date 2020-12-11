"كان لقبه بيليه الجديد".. السجن 9 سنوات للاعب ميلان السابق بتهمة الاغتصاب

2020/12/11 | 11:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيدت محكمة إيطالية الحكم على المهاجم البرازيلي الدولي السابق المخضرم روبينيو الخميس بالسجن تسع سنوات، لاغتصابه امرأة في العام 2013 حين كان لاعبا في صفوف فريق ميلان.

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