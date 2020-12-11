لجنة نيابية : استيراد الغاز من إيران يكلف العراق نحو ملياري دولار سنوياً

2020/12/11 | 11:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية،

الجمعة، عن تكلفة الغاز المستورد

سنوياً من قبل العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن عضو

اللجنة أمجد العقابي قوله، إن “استيراد

الغاز من إيران يكلف العراق نحو مليار

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