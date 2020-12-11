اختفاء 726 مليون دينار من حسابات الاولمبية

2020/12/11 | 11:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادكشف المدير التنفيذي للجنة الاولمبية جزائر السهلاني، أن 726 مليون لا أثر لها في حسابات اللجنة الاولمبية.

‎وقال السهلاني في بيان تلقت وكلة/ المعلومة/ نسخة منه، إنه “ابلغ رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي، بأن مبالغ امانات سلمت الى اللجنة الاولمبية العراقية بقيمة (726) مليون دينار عراقي ولا أثر لوجودها الآن في حساب اللجنة المصرفي”.

واوضح ان “الأموال المذكورة تخص الاتحاد العراقي لرفع الاثقال عن قيمة استثمار مبنى الاتحاد ، واخرى تخص ممثلية اللجنة الاولمبية في الديوانية ، وقد تم استلامها بموافقة الامين المالي السابق ، واثناء شغله للمنصب ، ولا يمكن التصرف بها الا لأغراض مودعيها”.

واضاف السهلاني بأنه “تلقى معلومات بخصوص تلك الاموال يوم أمس الخميس، وموثقة بالمستندات الرسمية ، وبأن اتحاد رفع الاثقال وممثلية اللجنة في الديوانية قد طالبا بإستردادها لأكثر من مرة ولكن دون جدوى واعرب عن استغرابه للآليات التي أخفت هذه الأموال ، وبأنه سيتقدم الى الجهات التحقيقية بشكوى رسمية في حال لم يتم الكشف عن مصيرها”.



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