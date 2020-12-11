بالصور.. إزالة 17 حوضاً للأسماك متجاوزة في داقوق

2020/12/11 | 12:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} إزالت فرق مديرية الموارد المائية في كركوك 17 حوضاً للأسماك متجاوزة في المحافظة.

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