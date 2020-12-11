الكاظمي يزور أنقرة على رأس وفد رفيع

2020/12/11 | 12:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السفير العراقي لدى تركيا حسن الجنابي، ان رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي سيزور أنقرة في 17 من الشهر الحالي الموافق يوم الخميس المقبل.

وقال الجنابي في منشور على صحفته في الفيسبوك ان "وزير الخارجية سيزور أنقرة تمهيدأ لزيارة رئيس مجلس الوزراء يوم 17 كانون الأول الجاري الى العاصمة التركية على رأس وفد رفيع".

وشدد الجنابي على ان "الدقة والرصانة المطلوبة من وسائل الإعلام تتمثل في تجنب الإساءة الى العلاقة الثنائية مع الجارة تركيا قبيل زيارة وزير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء بناءً على دعوة الجانب التركي".

يذكر ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى الشهر الماضي دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة أنقرة.

PUKmedia وكالات

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