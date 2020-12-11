أوكرانيا تعلن استعادة مواطنين كانا محتجزين في العراق منذ ثلاث سنوات

2020/12/11 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت السلطات الأوكرانية، الجمعة (11 كانون الأول 2020)، عودة مواطنين اثنين من العراق، بعد أسرهما في عام 2017.

وقالت الرئاسة الأوكرانية، إن "الأسيرين الأوكرانيين يفهین فومينكوف وأوليكساندر سانبيتر، اللذين تم أسرهما في العراق خلال شهر يوليو 2017، عادا إلى أوكرانيا".

وأضافت، أن الرئاسة تمكنت من إعادة الأوكرانيين من الأسر بفضل العمل المشترك والمنسق مع وزارة الخارجية والسلطات العراقية، وأن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قام بتنسيق العملية شخصيا".

وقال الرئيس الأوكراني: "أهنئ أوليكساندر ويفهین بعودتهم إلى البيت، أهنئ عائلاتهم، أخيرا سيتمكنون من الاحتفال بعيد الميلاد معا، أريد أن يعرف كل أوكراني، نتذكر كل شخص محتجز بشكل غير قانوني في بلدان أخرى، نحن نفعل كل ما في وسعنا حتى يعودون بسرعة إلى وطنهم".

وهنأ وزير الخارجية دميتري كوليبا أقارب وأصدقاء العائدين، قائلاً: "لن تترك الدولة الأوكرانية مواطنيها تحت رحمة القدر أبدا، هذا المبدأ ثابت، وسيظل كذلك دائما، بغض النظر عن المشكلة وفي أي جزء من العالم".

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