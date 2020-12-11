زراعة كربلاء تقوم بتعفير 540 طنا من بذور الحنطة مجانا ضد أمراض التفحم

2020/12/11 | 12:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ تواصل الكوادر المتخصصة في مديرية زراعة كربلاء حملتها المجانية لتعفير بذور الحنطة للفلاحين والمزارعين ضد أمراض التفحم باستخدام مبيدات من مناشئ عالمية .وقال مدير زراعة كربلاء المهندس رزاق الطائي" ان الحملة التي بدأت في الثاني من شهر تشرين أول الماضي ويشرف عليها مختصون في قسم وقاية المزروعات ووحدات الوقاية في الشعب الزراعية، تمكنت من تعفير (540 طنا) من بذور الحنطة باستخدام( 776 كغم) من مبيد الراكسيل و (35 كغم) من مبيد كيموكسيل ولازالت الحملة مستمرة".واضاف "ان وزارة الزراعة ممثلة بدائرة وقاية المزروعات وفرت مبيدات التعفير مجانا قبل موسم البذار من اجل توفير السبل الكفيلة لانجاح الموسم الزراعي 2020-2021".ولفت "ان عملية التعفير هي الطريقة الوحيدة لمكافحة امراض التفحم لذا فان قسم الوقاية في مديريتنا ووحدات الوقاية في الاقضية والنواحي تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال خدمة للمزارعين حتى لا يصاب محصول الحنطة بأمراض التفحم وبالتالي تضررهم اقتصاديا ./انتهى

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