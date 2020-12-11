2020/12/11 | 12:16 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس نادي النفط الاستاذ حسين طالب بعد لقاءه لاعبي فريقه الكروي اثناء الوحدة التدريبية على ضرورة الأسراع بتذليل الصعوبات التي تواجه فريق كرة القدم.

وقال طالب ان فريق كرة القدم يمثل واجهة النادي ونتائجه في المواسم الاخيرة محط احترام متابعي كرة القدم مشيرا الى تأثير الازمة المالية على مسيرة الفريق في الموسم الحالي موضحاً ان الحال لن يستمر وسيكون له حلول سريعة خلال الايام القليلة القادمة.

واضاف طالب : انه ادارة النادي تطالب اللاعبين بتقديم افضل المستويات والتقدم في جدول الترتيب واعدا اياهم بضمان حقوقهم المادية وان الادارة ستعمل جاهدة على توفير افضل السبل لخدمة لاعبي الفريق.

يذكر ان نادي النفط سيستضيف في الجولة الثامنة لدوري الكرة الممتاز فريق السماوة على ملعب الشعب.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس نادي النفط يعد اللاعبين بتذليل الصعوبات وضمان حقوقهم المادية 7 SKY TV.

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