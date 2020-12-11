نائب:حكومة الكاظمي اخفقت في انقاذ الاقتصاد الوطني

2020/12/11 | 12:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداداكد النائب عامر الفايز، الجمعة، بان حكومة الكاظمي اخفقت في انقاذ الاقتصاد الوطني بسبب الازمة المالية.وقال الفايز في حديث لـ/ المعلومة/،ان” فشل حكومة الكاظمي في ادارة الملف الاقتصادي بالبلاد واضح وهم يمثل اخفاق كبير لها لانها بالاساس ليس لها نظرة او رؤية لتعديل الاقتصاد الوطني ولجئت الى الاقتراض الذي يمثل وسيلة الضعفاء”.واضاف الفايز،ان” العراق بلد خيرات وثروات وفيه موارد كبيرة لكن حكومة الكاظمي اخفقت في انقاذ اقتصاد لتصل الازمة المالية الى مرحلة صعبة جدا وتعتمد على الاقتراض الذي له مساوى كبيرة على الامد القريب والمتوسط وحتى البعيد مؤكدا ضرورة ادراك اهمية ادارة البعد الاقتصادي بشكل ونظرة مختلفة واستثمار كل الموارد المتاحة من اجل انقاذ البلاد من ازمتها المالية وتسديد رواتب الموظفين في توقيتاتها الزمنية بعيدا غن اليات الاقتراض المتكرر”.ويعاني العراق من ازمة مالية حادة واقتصاد متدهور في ظل تكرار الاعتماد على الاقتراض من قبل حكومة الكاظمي”.انتهى 25 ف

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