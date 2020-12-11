اعتبارا من الثلاثاء..تسيير رحلات الخطوط الجوية لـ5 مطارات أوروبية

2020/12/11 | 12:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد …أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، عن تسيير رحلات الناقل الوطني لخمس مطارات في دول أوروبا اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وذكر مسؤول العلاقات العامة في الشركة حسين جميل لـ /المعلومة/، ان “تلك القطاعات ستشمل لندن ودوسلدورف وبرلين وفرانكفورت وكوبنهاكن، مضيفاً بأن العمل جار لتسيير خطوط أخرى خلال الايام المقبلة”.

وتوقفت حركة الطيران لبضعة اشهر بين دول العالم بسبب جائحة كورونا قبل ان تعاد تدريجيا مع اجراءات وقائية.انتهى/25

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