الأمم المتحدة تتبنى 6 قرارات لصالح فلسطين بأغلبية ساحقة

2020/12/11 | 12:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة،

بأغلبية ساحقة، 6 قرارات تتعلق بالقضية

الفلسطينية.

وحصل القرار الخاص بتقديم المساعدة إلى

اللاجئين الفلسطينيين، على تأييد 169

دولة، مقابل اعتراض دولتين (إسرائيل

وال

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