متنبئ جوي: منخفض يؤثر في الطقس.. امطار وثلوج لهذه المناطق

2020/12/11 | 12:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال محمود عبد اللطيف رئيس منبئين جويين أقدم بالهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي ان البلاد ستتاثر بمنخفض جوي يرثر بالحالة العامة للطقس وتتسبب بهطول الامطار والثلوج.

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