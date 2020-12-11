2020/12/11 | 12:33 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {رياضية: الفرات نيوز} أيدت محكمة إيطالية، الخميس، الحكم على المهاجم البرازيلي الدولي السابق المخضرم روبينيو، بالسجن 9 سنوات، لاغتصابه امرأة عام 2013، حين كان لاعبا في صفوف فريق ميلان.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحبس 9 اعوام لنجم كروي برازيلي بجريمة اغتصاب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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