الحبس 9 اعوام لنجم كروي برازيلي بجريمة اغتصاب

2020/12/11 | 12:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} أيدت محكمة إيطالية، الخميس، الحكم على المهاجم البرازيلي الدولي السابق المخضرم روبينيو، بالسجن 9 سنوات، لاغتصابه امرأة عام 2013، حين كان لاعبا في صفوف فريق ميلان.

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